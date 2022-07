Roncoferraro – Messa in sicurezza scuole: lavori verso la conclusione

Roncoferraro Un intervento iniziato ormai da tempo e che ora si appresta a vedere la sua conclusione e ad accogliere, a settembre, gli alunni in un edificio non solo più sicuro ma anche esteticamente più bello grazie ai piccoli lavori attualmente in corso. L’opera è stata realizzata grazie ad un fondo ministeriale da 100mila euro.

Lavori in dirittura d’arrivo per il nido Rodoni Vignola e la porzione della scuola dell’infanzia di Villa Garibaldi. Interventi che, come spiega il sindaco Sergio Rossi, hanno richiesto più tempo di quanto previsto a causa delle tempistiche richieste dal Bonus 110 e per il difficile reperimento delle materie prime: proprio quest’ultimo aspetto ha reso necessario un ulteriore stanziamento di fondi da parte del Comune. Una cifra che, comunque, non ha aumentato di molto il progetto iniziale: si parla, infatti, di circa 16mila euro che la giunta ha già provveduto a stanziare per la ditta incaricata dei lavori.

Nonostante i ritardi dovuti alle difficoltà in cui versa l’intero Paese, i lavori stanno comunque volgendo al termine: da ultimare, infatti, solo le verniciature esterne ed altri piccoli ritocco necessari dopo i lavori di messa in sicurezza sismica realizzati sui plessi (interventi, questi che si aggiungono a quelli giò conclusi sul piano energetico). Piccole opere terminate le quali la scuola sarà pronta ad essere restituita agli studenti più sicura e bella che mai.

Intenzione dell’amministrazione comunale è inaugurare la scuola in concomitanza con l’inizio delle lezioni.