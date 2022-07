Tiro a segno – Paolo Bertolini ha vinto il titolo tricolore nella categoria Factory

Rivalta Si è tinta del tricolore la stagione agonistica di Paolo Bertolini, esperto tiratore che difende i colori del Tiro a Segno Mantova. Sabato scorso, nella finalissima del campionato italiano Coni-BR Italia per la categoria Factory, disputata al poligono di Forlì, il tiratore rivaltese è riuscito a conquistare la medaglia d’oro superando avversari di tutto rispetto. In questo prestigioso contesto si è distinta anche Simona Luigina Ometto, che ha conquistato uno posto nella finalissima.

«E’ stata una finale molto calda, in tutti i sensi – racconta Bertolini – e come non bastasse, ci si è messo anche il vento a complicare il compito di noi 20 finalisti. A Forlì sono arrivati tiratori da tutta Italia per competere con le carabine in Assetto Gara, ovvero tiro di massima precisione. La distanza dei bersagli era di 50 metri per la specialità del calibro 22 LR. Le qualità che servono per eccellere in questa disciplina – fa notare il forte tiratore rivaltese – sono allenamento, concentrazione, carattere e la meticolosità nella preparazione della carabina, ottica e munizioni: niente può essere lasciato al caso quando il bersaglio da colpire, per fare il 10, è di soli 6mm. Ringrazio il presidente del Tsn Mantova per la disponibilità all’utilizzo dell’impianto cittadino per gli allenamenti. E al Tsn Forlì e al Br Italia per l’ottima organizzazione della kermesse».