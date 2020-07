Rotary Club Gonzaga Suzzara: Domingo Pacchioni subentra a Elisa Ferrari

OLTREPO’ Cambio della guardia al Rotary Club Gonzaga e Suzzara: la presidente uscente Elisa Ferrari ha passato il testimone a Domingo Pacchioni, nuovo presidente per l’annata rotariana 2020/2021.

Domingo Pacchioni, laureato in Economia e Commercio, consulente aziendale e gestionale in alcune delle realtà produttive più importanti della provincia mantovana tra cui Consorzio Latterie Virgilio, Cooperative Sinergie e Speranza, nonchè direttore dell’AS Suzzara Servizi, quest’anno avrà il compito di guidare un Club composto da circa 40 soci.

Il lavoro della panificazione caratterizzerà come sempre l’attività del club, mentre gli obiettivi principali di questa nuova annata rotariana saranno: attenzione alle esigenze del territorio, premi al merito scolastico e sostegno alle persone fragili o con problemi socio economici.