Ubriaca e molesta dopo il concerto di Umberto Tozzi aggredisce la Polizia locale: 26enne in manette

MANTOVA Era da poco passata la mezzanotte di ieri, al termine del concerto di Umberto Tozzi svoltosi in piazza Sordello e il personale della Polizia Locale stava riaprendo le strade al traffico quando una pattuglia transitando in via Accademia/Arco Sordello/Broletto, notava una ragazza distesa per terra in mezzo alla strada che profferiva frasi sconnesse. Numerose le persone presenti in quel momento perché il concerto era da poco terminato. Gli agenti si avvicinavano alla ragazza nel tentativo di farla alzare e sincerarsi delle condizioni di salute. Per tutta risposta la ragazza, una 26enne di provincia, inveiva con frase oltraggiose nei confronti degli agenti e li aggrediva, come pure, poco prima, aveva fatto con una ragazza che pas-sava nei paraggi.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportare alla calma, la stessa continuava nel suo com-portamento e minacciava ed aggrediva ancora una volta gli agenti.

A quel punto, con non poca fatica, la ragazza veniva ammanettata e portata al Comando di Viale Fiume dove veniva tratta in arresto. La stessa in preda a forti crisi (probabilmente determinate dall’eccessivo alcool ingerito), veniva anche accompagnata al pronto soc-corso per le cure del caso, sempre piantonata dagli agenti.

Questa mattina verrà processata per direttissima presso il Tribunale di Mantova.

I reati a lei ascritti sono quelli di minaccia, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale.