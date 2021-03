Roverbella impegnata nella rimozione dell’eternit dagli stabili di proprietà comunale

ROVERBELLA Passo dopo passo continua ad ampliarsi l’impegno del Comune di Roverbella per realizzare tutti i progetti predisposti e inseriti nel programma delle opere pubbliche per il triennio. A tale proposito è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il progetto definitivo per la rimozione e sostituzione delle coperture in eternit presso i cimiteri comunali del capoluogo, di Malavicina, di Castiglione Mantovano, di Canedole e sul magazzino di Malavicina. Un progetto finalizzato alla richiesta di contributi destinati agli enti locali per la rimozione da edifici pubblici di manufatti contenenti amianto e la loro sostituzione. La Regione Lombardia con il bando promosso per tale obiettivo mette, infatti, a disposizione complessivamente 10 milioni di euro a fondo perduto. Gli enti locali che otterranno il finanziamento potranno beneficiare fino alla concorrenza massima del 100% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di 250mila euro. Il progetto definitivo dal Comune di Roverbella prevede una spesa complessiva di 138mila euro che a conti fatti potrebbe rientrare a pieno titolo nei parametri previsti dal bando. (p.b.)