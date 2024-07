Roverbella, sovrappasso ferrovia: ok al progetto da 12 milioni

ROVERBELLA Atteso da tempo, la Provincia di Mantova a cui fa capo il presidente Carlo Bottani ha finalmente approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la soppressione del passaggio a livello lungo la strada provinciale ex statale 249 sulla linea ferroviaria Mantova – Verona, a Roverbella che prevede invece la realizzazione di un sovrappasso. Di fatto, in prossimità della stazione dei treni di Roverbella, sui binari della linea ferroviaria Verona – Mantova vi è oggi un passaggio a livello interessante la Gardesana Orientale. La strada è percorsa da importanti flussi di traffico che in alcune ore del giorno risultano incompatibili con la presenza del passaggio a livello e generano notevoli code di autoveicoli che arrivano sino alla provinciale ex statale 62 nei pressi della rotatoria di interconnessione con la 249 stessa. La Provincia ha calcolato che il tratto compreso tra Roverbella e l’intersezione con la provinciale 62, risulta soggetto al passaggio medio di circa 7074 veicoli al giorno. Ne consegue che i tempi delle singole chiusure del passaggio a livello risultino incompatibili con i livelli di passaggi, con evidenti disagi per l’utenza stradale. La vicinanza della stazione è una condizione peggiorativa essendo frequente la sosta di un convoglio ferroviario in attesa di un altro proveniente dalla direzione opposta. Il disagio è subito in generale dagli utenti che risiedono nella porzione di territorio provinciale circostante e in particolare dagli utenti diretti da Roverbella verso est e verso sud e viceversa. L’Ingegner Antonio Covino, Dirigente dell’Area Lavori Pubblici dell’ente, nel maggio del 2022, ha redatto uno Studio di Fattibilità corredato dal documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento avente un costo complessivo presunto di 9 milioni di euro. Visti i disagi attuali, Provincia di Mantova, R.F.I. e Comune di Roverbella, hanno sottoscritto il 20 febbraio 2023 una Convenzione nella quale sono definite le modalità di collaborazione tra gli Enti, condivisi gli obiettivi e fissati i rispettivi compiti e impegni economici al fine di regolare i reciproci rapporti ed impegni. Il Consiglio Provinciale nel novembre 2022 aveva provveduto all’approvazione dello schema di convenzione impegnandosi così a svolgere gli impegni stabiliti, tra cui l’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di soppressione del passaggio a livello. Il progetto, redatto dalli studio Ferrari Brocajoli SRL, prevede una spesa complessiva salita a 11.900.000 euro. L’approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è ora necessaria per poter proseguire con le fasi di realizzazione.