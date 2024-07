Castel Goffredo: alloggi agevolati nell’ex Rsa “Il Gelso”, al via la progettazione

CASTEL GOFFREDO Il Comune guidato dal sindaco Alfredo Posenato ha destinato la somma di poco più di 27mila euro per l’affidamento alla Società Tecnologos srl di Cavriana, della progettazione dei lavori di ristrutturazione della ex Rsa “Il Gelso” e dell’immobile di via Oberdan. Il Comune è proprietario infatti dell’immobile di via Monte Baldo nr. 5 denominato “Il Gelso”, adibito fino alla primavera scorsa a residenza sanitaria assistenziale, centro diurno integrato e minialloggi protetti. La Rsa e il centro diurno integrato dovranno essere a breve trasferiti nella nuova sede appositamente costruita, lasciando spazio per funzioni che l’amministrazione intende impiegare in ambito sociale, affiancando agli esistenti minialloggi ulteriori appartamenti con analoga destinazione, e completando l’offerta sociale con eventuale affiancamento di una nuova sede per associazioni attive nell’ambito della terza età e per attività a carattere sanitario. L’epoca di realizzazione dell’immobile è risalente alla fine degli anni ‘80 e nel corso degli anni sono stati eseguiti vari interventi di manutenzione sia sotto il profilo edile che impiantistico, che tuttavia rendono la costruzione obsoleta sotto il profilo del risparmio energetico e della prevenzione del rischio sismico. Inoltre la realizzazione di nuovi minialloggi richiede un adeguamento degli spazi architettonici di notevole entità economica, che ha indotto l’amministrazione a ricercare bandi di finanziamento da parte di altri enti preposti allo sviluppo dell’offerta in tema sociale. La richiesta di alloggi disponibili a condizioni agevolate è un tema sentito da alcuni anni, che ha indotto l’amministrazione ad affiancare agli spazi dell’ex casa di riposo anche due appartamenti di proprietà comunale disponibili in via Oberdan, non più utilizzati da numerosi anni per le evidenti condizioni di degrado. L’affidamento della progettazione di fattibilità si è resa quindi necessaria al fine di candidare l’intervento al bando di Regione Lombardia che prevede l’erogazione di un contributo al 100% a fondo perduto finalizzato a incrementare l’offerta residenziale di servizi abitativi sociali in locazione permanente e temporanea a canoni sostenibili.