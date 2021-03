Sabbione, un 2021 di cantieri e interventi sul territorio

SABBIONETA – Sarà un 2021 di grandi lavori per Sabbioneta, nonostante l’incognita Covid, le difficoltà di incontro con i cittadini dovute alle restrizioni imposte. Come precisato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Pasquali e dall’assessore ai lavori pubblici Angiolino Maja , tra i finanziamenti della Regione Lombardia per il centro storico e gli interventi di messa in sicurezza sul territorio, verranno investiti quasi 450mila euro. «Sullo sfondo – sottolinea Pasquali – ci sono gli oltre 100 mila euro investiti per la progettazione di opere future e la speranza di poter accedere ai finanziamenti dei progetti già candidati. . È importante lavorare sulla progettazione, come abbiamo visto con le candidature ai bandi regionali dedicati alla Rigenerazione Urbana e ai Borghi Storici. Crediamo profondamente nella necessità di progettare e pianificare, per farsi trovare pronti in occasione delle tante opportunità di finanziamento che speriamo potranno aprirsi con il Recovery Fund. Un grazie al gruppo di “Sabbioneta Davvero”, sempre pronto a raccogliere le istanze dei cittadini e all’Ufficio Tecnico del Comune, costantemente impegnato per la tutela del nostro immenso patrimonio>>. Fra i progetti già finanziati c’è anche quello per lo sviluppo del circuito degli Arginelli di Sabbioneta (100 mila euro su 160 mila arriveranno dal GAL Oglio Po), nonché i lavori per la posa dell’acquedotto avviati a Commessaggio Inferiore e Ca’ de Cessi e quelli per l’avvio del funzionamento della fibra ottica (previsto da Open Fiber entro la fine del 2021). E’ in fase di ultimazione anche il piano di ampliamento della pubblica illuminazione, che prevede l’installazione di 90 nuovi punti luce su tutto il territorio del Comune, da Ponteterra a Commessaggio Inferiore».