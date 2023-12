Sabbioneta: domani l’ultimo consiglio dell’anno con bilancio e lavori pubblici

SABBIONETA – Ultimo sforzo dell’anno per gli amministratori. Il consiglio comunale si riunirà domani alle 18 per discutere ben 12 punti all’ordine del giorno. La seduta si aprirà con alcune comunicazioni del sindaco Marco Pasquali in ordine ad alcune delibere della Corte dei Conti trasmesse al Comune, quindi verranno approvate le aliquote e le detrazioni Imu del 2024, determinate le aliquote e le esenzioni per applicazione dell’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicherà la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, verrà approvato il documento unico di programmazione semplificato 2024-2026 con le relative note di aggiornamento. Si procederà quindi all’approvazione del piano per il diritto allo studio, alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022, all’approvazione del regolamento del centro di raccolta differenziata di Mezzana e, in coda, verrà aggiornato il contratto di servizio e il capitolato tecnico per la gestione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (Sad – Sadh) dell’Azienda speciale consortile Oglio Po.