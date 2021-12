Sabbioneta: due persone denunciate dai carabinieri per tentato furto

SABBIONETA Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Viadana finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di ogni forma di illegalità, in particolare per contrastare la commissione di reati predatori, quali furti e truffe.

Gli scorsi giorni i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno denunciato alla procura della repubblica di Mantova per distinti fatti, due soggetti ritenuti responsabili di tentato furto aggravato.

In particolare, a seguito di accertamenti investigativi, i Carabinieri riuscivano ad identificare un soggetto, con precedenti di polizia specifici, ritenuto tra i responsabili del tentativo di furto consumato all’esterno del deposito della Ditta “Panguaneta” di Sabbioneta. In quella circostanza, dopo aver sfondato con un furgone il cancello di ingresso, i malviventi tentavano di prelevare ed asportare del materiale in legno lì accatastato.

Il secondo episodio riguarda invece il tentativo di furto presso la ditta “Riboldi” di Dosolo, ove alcuni soggetti dopo esservi introdotti furtivamente, tentavano di asportare del materiale ferroso. Anche in questo caso i successivi accertamenti dei Carabinieri permettevano di arrivare all’identificazione di uno degli autori, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il continuo monitoraggio dei centri abitati ed i numerosi servizi perlustrativi disposti dal Comando Compagnia di Viadana, hanno quindi permesso di contrastare in maniera fattiva ed ostacolare concretamente alcuni dei soggetti dediti ai furti, ponendo un freno all’odioso fenomeno.

La presente attività investigativa rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto su tutto il territorio della provincia dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova.