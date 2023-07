Sabbioneta – Il sindaco Pasquali a Roma per parlare di Pnrr

Sabbioneta Trasferta romana per il sindaco Marco Pasquali, che ha partecipato a “Missione Italia 2021-2026. Il Pnrr dei Comuni”, tenutasi nello storico quartiere dell’esposizione universale. All’evento organizzato dall’Anci il primo cittadino di Sabbioneta ha avuto l’opportunità di illustrare gli interventi messi in campo nella cittadina gonzaghesca coi fondi europei della “Next Generation EU”. Non solo, ma al tavolo dedicato al “turismo culturale” Pasquali ha parlato della Fondazione Sabbioneta Heritage e del progetto sul bando relativo ai borghi che il Comune sta sviluppando, confrontandosi con gli esponenti di alcune delle più importanti città italiane. «Sono stati due giorni stimolanti – afferma Pasquali – anche perché come sindaci abbiamo avuto la possibilità di sentire importanti esponenti del Governo».

Ugo Boni