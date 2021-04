Salvarono un uomo dopo un incidente: encomio per gli agenti Pantani e Piacenza

SAN GIORGI BIGARELLO – Lo scorso 18 febbraio, mentre erano in pattuglia sulla Sp ex Ss 236 bis nel territorio comunale di Porto Mantovano, gli agenti di Polizia locale del Corpo Intercomunale Mantova Nord, Luca Piacenza e Eleonora Pantani, venivano allertati per un incidente stradale che coinvolgeva più veicoli. Giunti sul posto dopo pochissimi minuti, rilevavano che una delle auto coinvolte, a seguito dell’urto, si era ribaltata finendo in fondo al fosso che costeggia la carreggiata. Gli agenti, accorgendosi della gravità della situazione e con un imminente pericolo di vita per la persona ancora al posto di guida del veicolo, senza alcuna esitazione si calavano nel fosso e riuscivano ad estrarre il conducente rimasto incastrato tra il tettuccio sfondato e le lamiere del veicolo, evitando che si soffocasse con l’acqua presente nel canale.

Il successivo arrivo dell’elisoccorso permetteva di trasportare velocemente il ferito all’ospedale di Verona, con la conferma da parte del medico dell’equipaggio, che il pronto intervento degli agenti aveva permesso di salvare la vita al conducente, ormai con la testa immersa nell’acqua e bloccato dalle lamiere. Un atto che – su proposta della comandante Simonetta Boniotti – è valso agli agenti Pantani e Piacenza il conferimento di un encomio che comparirà anche sul loro stato di servizio «per l’impegno, la diligenza, la prontezza e la temerarietà dimostrati».

La cerimonia di consegna della pergamena ufficiale si è svolta ieri mattina nella sede municipale di Mottella alla presenza dei sindaci Beniamino Morselli e Massimo Salvarani. «Dopo aver appreso la vicenda – svela la comandante Boniotti – avevo subito proposto ai sindaci dei Comuni di San Giorgio Bigarello per l’agente Pantani, e di Porto Mantovano per l’agente Piacenza, di conferire loro un encomio per la loro prontezza nell’intervenire con decisione in una situazione davvero difficile, salvando così la vita alla persona sfortunatamente coinvolta nel grave incidente». Il decreto di encomio ribadisce il coraggio dei due agenti che «nonostante la pericolosità della situazione, hanno tratto in salvo l’uomo in difficoltà ribaltatosi nel fossato. A loro va il ringraziamento sincero di tutte le nostre comunità».