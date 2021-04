Procedono i lavori del rondò di Grazie: dal 5 maggio al 10 luglio chiusa la Sp 1

GRAZIE (Curtatone) – Sempre più vicina la realizzazione della tanto attesa rotatoria delle Grazie che sarà percorribile già dal mese di luglio.

A giorni sarà, inoltre, necessaria una modica della viabilità per l’esecuzione dei lavori: dalle ore 8 di mercoledì 5 maggio alle ore 18.30 di sabato 10 luglio, infatti, la Sp 1 – nel tratto compreso tra l’intersezione con Sp ex Ss 10 “Padana Inferiore” all’incrocio con via della Fiera a Grazie – sarà chiusa al traffico. Lo stop alla circolazione è necessario per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotatoria di Grazie; intervento che renderà più sicuro e scorrevole un tratto da sempre molto trafficato e percorso anche da mezzi pesanti.

Per tutta la durata dei lavori il il traffico sarà deviato sulla Ps ex Ss 10 “Padana Inferiore” e sulla Sp 23 “Castellucchio-Goito”. Prevista anche l’introduzione di sensi unici alternati sulla Sp 10 tra i 5 maggio ed il 15 settembre (data di fine lavori).