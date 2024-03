SAN Benedetto, nel 2026 una nuova palestra: progetto da 2,3 milioni

SAN BENEDETTO – In una cittadina che, anche in questo 2024, sarà caratterizzata da numerosi cantieri, spicca – per San Benedetto – il progetto della nuova palestra comunale. Un progetto da 2,3 milioni di euro (2 milioni e 354mila euro per l’esattezza) che dovrebbe prendere il via entro la fine di questo mese e vedere la sua conclusione entro la fine del 2025 e quindi portare in funzione questa nuova struttura all’inizio del 2026. Il progetto è stato presentato ieri sera – in un incontro pubblico in sala consiliare trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebookdel Comune – dal sindaco Roberto Lasagna, dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune Florindo Lanfredi e dai progettisti dell’opera.

Nello specifico, ha spiegato lo stesso primo cittadino polironiano – «l’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare una nuova palestra a servizio prioritario degli istituti scolastici di una propria palestra e soddisfacendo anche in via secondaria, le esigenze delle associazioni sportive presenti sul territorio, decongestionando così gli spazi e la regolare programmazione delle attività sportive nell’unica restante palestra esistente del territorio della scuola media». Attualmente esiste una piattaforma polivalente esterna situata nell’area cortiliva di pertinenza della scuola primaria di I grado (scuola elementare) che viene utilizzata dai soli alunni della stessa. Le restanti scuole prive di palestra trovandosi in posizione diversa non dispongono nemmeno di uno spazio esterno per la pratica delle attività sportive. Sul territorio comunale si trova attualmente una sola palestra utilizzata dalla scuola secondaria di I grado (scuola media) E. Ferri. Tale palestra viene condivisa oltre che da tutte le scuole anche con le associazioni sportive del territorio, con costanti difficoltà di condivisione degli spazi e programmazione delle attività sportive.

Della nuova palestra beneficeranno gli studenti della primaria di I grado “Arcobaleno”, (224 studenti suddivisi in 11 classi), alla quale sarà collegata costruttivamente; la scuola dell’infanzia “Girotondo” (69 studenti suddivisi in 3 classi); la scuola dell’infanzia “G. Garibaldi” (47 studenti suddivisi in 2 classi); e la sezione sambenedettina dell’Istituto Strozzi di Palidano di Gonzaga con 74 studenti suddivisi in 4 classi.