Stolfinati al lavoro sulla lista: possibile una ricandidatura come sindaco a Schivenoglia

SCHVENOGLIA – In una campagna elettorale che – di fatto – nel Destra Secchia non è ancora partita in nessuno dei Comuni chiamati al voto (eccezion fatta per per la situazione – eufemismo – tumultuosa che si è vissuta a Ostiglia, soprattutto sul fronte della sinistra) anche a Schivenoglia si procedere, per ora, a fari spenti e in silenzio. Tuttavia potrebbe essere abbastanza vicina la ricandidatura del sindaco uscente Katia Stolfinati.

Abbiamo detto fari spenti: quello che trapela, per ora, sono solo rumors senza conferme ufficiali ma il fatto che il sindaco uscente stia lavorando insieme al gruppo con cui aveva vinto le ultime amministrative si può dedurre che una ricandidatura sia altamente probabile, sia pure in attesa di ufficialità. A quanto si sa, per ora, Katia Stolfinati sta lavorando anche per inserire qualche elemento nuovo e giovane nella lista che verrà presentata; in ogni caso è molto probabile la riconferma, in seno alla compagine, del vicesindaco uscente Tiziano Carreri e del consigliere di maggioranza, e presidente del consiglio comunale, Arianna Monelli. Questo quanto trapela dalla maggioranza; per ora, dall’altra parte, quella di “Territorio Comune” non arrivano notizie di lavori in corso sulla formazione di un’altra lista; ma, visto anche quanto accade in altri comuni, è ancora presto per scelte definitive.