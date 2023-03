San Benedetto Po: schianto all’incrocio, muore una donna di 78 anni

SAN BENEDETTO PO Una donna di 78 anni di San Benedetto Po, Ave Minelli, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno all’incrocio tra strada Schiappa e strada Foriere, già teatro recentemente di altri gravi incidenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di San Benedetto Po, che hanno eseguito i rilievi di legge, la donna, che era al volante di una Citroen C3, si sarebbe immessa in strada Schiappa senza accorgersi che dalla sua destra stava sopraggiungendo una Peugeot 307 condotta da un 48enne anche lui di San Benedetto Po. L’impatto fronto-laterale era violentissimo e non lasciava scampo alla 78enne, morta sul colpo. Il conducente dell’altra auto è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona in condizioni di media gravità. L’incrocio di strada Schiappa con strada Foriere e strada Pigozza è tristemente noto per la sua pericolosità. Lo scorso 26 febbraio in questo stesso punto si era verificato un altro analogo incidente nel quale una insegnante 58enne di San Benedetto Po era rimasta ferita gravemente. Il 18 aprile dello scorso anno invece, un 45enne di Dosolo aveva perso la vita nello scontro fra due auto sempre per una mancata precedenza.