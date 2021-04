Cade mentre fa cross in spiaggia, 21enne via con l’elisoccorso

SAN BENEDETTO – Stava facendo cross in spiaggia quando per motivi ancora non chiari è caduto dalla moto. Ora un 21enne di San Benedetto è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto per mezzo dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato ieri tra le 17 e le 17.30 lungo la spiaggia che si può raggiungere da strada Argine Po Nord. Proprio lì infatti il 21enne stava guidando con la propria motocicletta da cross in spiaggia quando, appunto, ècaduto al suolo provocandosi un trauma piuttosto serio ad uno zigomo.

Sul posto nel giro di breve sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri di Curtatone. Il giovane, considerato il trauma riportato al viso, è stato caricato sull’elisoccorso e portato nel maggiore ospedale bresciano.

Non è ben chiaro se insieme a lui, in quel momento, ci fossero anche altri amici che potrebbero essersene andati poco dopo l’incidente. Chi si trovava insieme al 21enne all’arrivo dei carabinieri, invece, era un conoscente che con un furgone si stava apprestando a recuperare la moto.

Durante i soccorsi il giovane in ogni caso è rimasto sempre cosciente. Ora da parte dei carabinieri della stazione di Curtatone sono in corso ulteriori accertamenti.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza che, nel tentativo di raggiungere il luogo dell’incidente, è rimasta insabbiata. Per il recupero del mezzo di soccorso è stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco.