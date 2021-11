San Benedetto Po, varo del ponte sospeso a causa del maltempo

SAN BENEDETTO – A causa delle avverse condizioni meteo che stanno portando consistenti quantità di pioggia in tutto il nord Italia, le Società Toto Costruzioni Generali e Fagioli S.p.A. comunicano la necessità di interrompere le attività di varo dell’impalcato da 180 metri. Tutti gli indicatori matematici, che stimano l’innalzamento del livello del fiume Po in corrispondenza delle aree di cantiere, prevedono valori nelle prossime 36 ore incompatibili con il completamento delle attività di varo in sicurezza per le maestranze e la salvaguardia della struttura del nuovo ponte. Si rende necessario nelle prossime 24 ore procedere con il parziale rientro della struttura nelle aree di golena, togliendo il carico trasferito dal nuovo impalcato al pontone. Le operazioni per il varo della prima arcata del nuovo ponte riprenderanno non appena le condizioni meteorologiche consentiranno lo svolgimento dei lavori in sicurezza.