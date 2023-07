Calcio Promozione – Suzzara, niente “squadra B” in Terza: giocherà nella Uisp

SUZZARA E’ stato accantonato il progetto di una seconda squadra “B” in Terza Categoria da parte del Suzzara. La compagine cadetta delle zebre avrebbe dovuto disputare il torneo fuori classifica, consentendo però un interscambio di giocatori anche settimanale con i team di Promozione e la Juniores. I motivi sono sostanzialmente di natura burocratica, visto che molti degli atleti risultano extracomunitari e ci sarebbero lunghe trafile burocratiche da affrontare. Perciò è stato scelto di iscrivere una squadra a 11 nel campionato Uisp: una scelta che comporta meno burocrazia, in quanto si tratta di un campionato amatoriale, di livello analogo ad una Terza Categoria. Un torneo che sarà anche un banco di prova per i giocatori più dotati, che potrebbero essere tesserati in qualsiasi momento per la formazione principale (e in caso di età compatibile, per la Juniores Regionale B). Tutto confermato invece per quanto concerne il progetto principale, quello che coinvolge 13 giocatori di Soccer Universities, che faranno stabilmente parte del team di Promozione agli ordini di mister Lopez.