Basket Serie A2 maschile – Di Carlo: “A Udine ragazzi bravi a non mollare. Ma non illudiamoci”

UDINE Non ci poteva essere miglior esordio per Gennaro Di Carlo come capo coach della Staff. I biancorossi hanno espugnato il PalaCarnera, interrompendo così la striscia negativa di tre sconfitte di fila con Assigeco Piacenza, Orlandina (dopo un supplementare) e Urania Milano. Il quintetto virgiliano, prima guidato da Emanuele Di Paolantonio, coi friulani in questa stagione aveva perso al Grana Padano Arena nella prima fase della Supercoppa, poi in campionato: in quest’ultima occasione gli Stings non erano nella migliore condizione atletica, dopo i problemi legati al Covid 19.

«La squadra ha capito che poteva vincere contro Udine – spiega Di Carlo – nel terzo quarto. Ha osato, però c’è da aggiungere che i friulani non hanno mai mollato. In quei frangenti direi che è venuto fuori l’aspetto caratteriale della squadra: è riuscita a tenere, a resistere alla voglia dei padroni di casa di non perdere ed è bastato perchè riuscisse a cogliere la vittoria. Sono due punti molto importanti per la classifica, per il morale e perché hanno interrotto una serie negativa di battute d’arresto. Attenzione, però: vietato illudersi. Dobbiamo lavorare parecchio per crescere e migliorarci. I due punti conquistati a Udine sono una base per poter credere nei propri mezzi, avere maggior fiducia e consapevolezza in noi stessi. All’inizio della partita in campo non eravamo ancora ben coordinati. Significa che all’inizio c’è stata qualche difficoltà, poi la squadra si è raddrizzata, tanto che nel terzo quarto ha preso fiducia ed è andata a vincere. Festeggiamo questo colpo esterno, ma al contempo cominciamo già a pensare alla sfida interna con Verona, che non è facile. Ma è importante che la squadra riesca a imporsi. Un successo casalingo sarebbe da capitalizzare per i successivi confronti, visto che il calendario ci riserva più di un match consecutivo in campo esterno. Bisogna farsi trovare pronti per affrontarli al meglio delle nostre possibilità, ecco perchè, dunque, è importante che dopo la vittoria in Friuli i ragazzi riescano a confermarsi contro Verona, ben consapevoli che l’avversario è di assoluto livello». Domenica alla Grana Padano Arena con Verona sarà la terza sfida con gli scaligeri dopo quella di Supercoppa: vinsero gli Stings in Veneto la prima, ma in campionato s’imposero i veronesi.