Approvato il piano per il diritto allo studio di Sabbioneta: 400mila euro l’investimento

SABBIONETA – Un’attenzione, quella per il mondo della scuola, iniziata a Sabbioneta già nell’ultimo anno quando si iniziò a parlare del nuovo istituto comprensivo Marcaria-Sabbioneta. Un impegno che oggi prosegue con l’approvazione del piano per il diritto allo studio per un totale di 341.807,07 euro.

Una scuola che sappia guardare al futuro e che possa, non solo garantire i migliori servizi per i suoi studenti, ma anche invogliare sempre più famiglie ad iscrivere i propri figli nei plessi del Comune di Sabbioneta (che per l’anno 2019/2020 contano 338 iscritti): a questo puntano i tanti interventi messi in campo dall’amministrazione comunale a favore della scuola. Interventi che guardano, ovviamente, alla qualità delle lezioni ma anche di tutti quei servizi ad esse collegati. Tra questi il servizio di trasporto scolastico per il quale è prevista una spesa di 91.950,48 euro. Trasporto che comprende gli spostamenti giornalieri così come le attività didattiche organizzate dall’istituto comprensivo al di fuori della sede scolastica con mete che non distino oltre i 150 km tra andata e ritorno. E proprio in tema di trasporto non può essere omessa la vigilanza dei volontari e della Polizia Locale nei pressi delle strisce pedonali per garantire l’attraversamento in totale sicurezza agli studenti.

Tra gli altri servizi garantiti, poi, la refezione scolastica (per oltre 40mila euro) ed il servizio di prescuola dall’infanzia alle medie.

Aiuti anche per le famiglie ed i ragazzi con difficoltà di apprendimento per i quali il Comune ha previsto la dote scuola ed il sostegno educativo scolastico ad personam.

Attenzione alla scuola che passa poi, come detto, per altrettanti progetti che arricchiscono l’offerta formativa di stimolanti iniziative per gli studenti. Tra questi “Al tempo degli dei e degli eroi”; il laboratorio metafonologico “Giochiamo con le parole”; i progetti “Il cammino dei suoni”; “A spasso nell’arte”; “Introduzione a coding e robotica per alunni di classe prima”; “Musica maestro!” e “Smile theatre, le capitaine fracasse”.