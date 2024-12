SANYLEG, leader della compressione graduata al suo primo bilancio di sostenibilità: impegno per crescita responsabile

L’azienda di Castel Goffredo, da oltre trent’anni punto di riferimento globale nel settore delle calze medicali e sportive, propone soluzioni all’avanguardia che rispettino l’ambiente, le persone e la salute dei consumatori

CASTEL GOFFREDO – Sanyleg, eccellenza italiana nel settore della compressione graduata, ha celebrato un traguardo significativo con la presentazione del suo primo Report di Sostenibilità. L’evento, tenutosi il 6 dicembre scorso nella sede aziendale, è stato seguito da una cena a Villa Ghelfi a Goito, residenza del fondatore, che ha trasformato la serata in un momento di riflessione e festa per l’azienda.

Avviata nel 1993 da Alberto Ghelfi, Sanyleg è oggi un’azienda leader nella produzione di calze medicali e sportive a compressione graduata con sede a Castel Goffredo. Con una missione orientata a offrire un servizio di private label rapido ed efficiente, completamente Made in Italy, l’azienda combina tecnologie avanzate con filati di alta qualità, provenienti dai migliori produttori europei. Questa attenzione alla qualità, unita al rispetto per l’ambiente, ha permesso a Sanyleg di affermarsi come esempio di eccellenza italiana nel mondo, con un tasso di esportazione che raggiunge il 90% e una presenza consolidata in oltre 45 Paesi. La presentazione del Report di Sostenibilità è stata al centro della serata, un documento che sancisce l’impegno di Sanyleg per una crescita responsabile e sostenibile. «Questo report non rappresenta solo i risultati raggiunti, ma il nostro impegno a migliorare continuamente», ha dichiarato Alberto Ghelfi, fondatore e proprietario unico di Sanyleg. La serata ha visto la partecipazione di dipendenti e collaboratori, creando un’atmosfera di condivisione che ha sottolineato l’importanza delle persone nella costruzione del successo aziendale. Il contesto suggestivo di Villa Ghelfi ha reso l’evento ancora più speciale, con una cena che ha celebrato non solo i successi aziendali, ma anche i valori di trasparenza ed etica che da sempre guidano Sanyleg.

L’impegno di Alberto Ghelfi non si è fermato a Mantova: nel 2021, ha fondato Terre dei Ghelfi, un country resort e azienda agricola a Castagneto Carducci, in Toscana. Questo progetto rappresenta la naturale estensione della filosofia aziendale di Sanyleg, coniugando eccellenza, qualità e rispetto per l’ambiente. Terre dei Ghelfi si distingue per la sua capacità di combinare ospitalità di alto livello con una produzione agricola di qualità. L’azienda produce olio extravergine di oliva e vini di pregio, già riconosciuti e premiati a livello internazionale. Sanyleg, con il suo primo Report di Sostenibilità, conferma un impegno profondo verso l’ambiente e l’adozione di un modello produttivo circolare. L’azienda opera seguendo un Sistema di Gestione Integrato, conforme agli standard internazionali più rigorosi, tra cui ISO 9001 per la qualità, ISO 13485 per i dispositivi medicali, e ISO 14001 per la gestione ambientale. Queste certificazioni attestano il costante impegno di Sanyleg nel migliorare l’efficienza energetica, ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi. Le azioni sostenibili messe in atto includono tecnologie a basso impatto energetico, come un sistema di riscaldamento che utilizza il calore residuo delle macchine produttive per ridurre il consumo energetico. Inoltre, l’azienda ha implementato un sistema di recupero dell’acqua nei processi di lavaggio, contribuendo significativamente al risparmio idrico. Anche il riutilizzo degli imballaggi, come le scatole delle materie prime, rappresenta un ulteriore passo verso una produzione più responsabile.

Un elemento centrale della strategia di sostenibilità di Sanyleg è l’uso di materiali riciclati e organici. Attraverso collaborazioni con fornitori certificati, l’azienda promuove l’impiego di filati che rispettano standard ambientali elevati, come quelli certificati Oeko-Tex, per coniugare qualità e rispetto per l’ambiente.

La sostenibilità di Sanyleg si estende anche alla dimensione sociale: l’azienda punta a creare un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti dei dipendenti. Sanyleg investe nella formazione e nella crescita professionale, consapevole che il successo aziendale dipende dalla valorizzazione delle persone. L’obiettivo è promuovere una collaborazione efficace e rafforzare le competenze individuali per costruire un team coeso e orientato al futuro.

Con un fatturato di 10,89 milioni di euro nel 2023, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente, e un Ebitda del 28%, Sanyleg ha dimostrato solidità e capacità di adattamento, in netta controtendenza rispetto al mercato. Le previsioni per il 2024 indicano un’ulteriore crescita, con un fatturato stimato di circa 13 milioni di euro e un Ebitda intorno al 30%. Con una solida presenza nel distretto della calzetteria di Castel Goffredo e un’impronta internazionale, Sanyleg si propone non solo come leader nel settore della compressione graduata, ma anche come esempio di imprenditoria responsabile. La pubblicazione del primo Report di Sostenibilità rappresenta un punto di partenza per costruire un futuro ancora più etico e consapevole.