Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women batte un colpo tra i pali: Chantal Verzeletti

RONCOFERRARO Il Mantova Women mette a segno un colpo in porta: in biancorosso arriva l’estremo difensore in quota Chantal Verzeletti, ex 3Team Brescia. Un acquisto che va a rinforzare il reparto, che ha perso Malosto per infortunio, con una ragazza di prospettiva, classe 2005. «Restiamo vigili sul mercato sino all’ultimo giorno – spiega il direttore sportivo Marco Messina – ma questa sessione invernale si è rivelata difficoltosa per alcune dinamiche che poco hanno a che fare con la nostra filosofia. Quindi non faremo follie e resteremo nel budget. L’obiettivo è confermarci anche nel girone di ritorno: sin qui il campionato è stato molto positivo e siamo fiduciosi nell’organico attuale». L’idea era quella di rinforzare ogni reparto con un innesto e invece «resteremo così – conclude Messina -. La rosa è competitiva e ha le qualità per ripetersi anche nella seconda parte di torneo».

Quando manca una sola giornata al termine del girone d’andata, le “vipere” sono seconde in classifica in un terzetto composto anche da Como e Doverese, tutte alle spalle dell’imprendibile Pro Palazzolo. Lo straordinario ruolino di marcia è fatto di ben undici vittorie, l’ultima domenica in casa col Crema, un pareggio (con l’Erbusco) e due sconfitte (Palazzolo e Como). La squadra ha saputo sopperire alla dolorosa defezione, per motivi di lavoro, del capitano Aurora Mantovani andando ben oltre le più rosee aspettative. Domenica farà visita alla “cenerentola” Tabiago e con lo scontro diretto tra Como e Palazzolo ha concrete possibilità di piazzarsi sul podio al giro di boa.