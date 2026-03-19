Calcio Serie B – Mantova, a Modena torna Ruocco. Fiato sospeso per Meroni

MANTOVA La classifica del Mantova sorride. A preoccupare mister Modesto, semmai, sono gli infortunati. In particolare quello occorso a Meroni sul finire di Mantova-Cesena. Ieri il difensore è stato sottoposto ad accertamenti al ginocchio, piegato malamente in un contrasto col portiere cesenate. Oggi si conoscerà l’esito. A rischio forfait per Modena sono anche Kouda e Bragantini, con quest’ultimo che ha già dovuto saltare il match col Cesena per una contrattura. In compenso, tornerà finalmente a disposizione Ruocco.

Il match col Modena si giocherà sabato allo stadio Braglia, alle ore 19.30. Com’è noto, la trasferta è vietata ai residenti di Mantova e provincia. I tifosi sono già proiettati alla prossima “gita fuori porta”: quella di domenica 12 aprile a La Spezia. In allestimento il primo pullman del Ccmc; info e prenotazioni al 328 4559913 o 331 2647014.