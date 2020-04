Scarica i rifiuti in campagna a Pegognaga: beccato dalla locale

PEGOGNAGA Arriva la segnalazione, la polizia locale interviene e individua il responsabile di un imponente abbandono nelle campagne di Pegognaga. Ora per il responsabile sono in arrivo le sanzioni del caso.

È proprio il caso di dirlo: nemmeno le disposizioni emanate di recente dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19 fermano coloro che sono intenzionati a liberarsi dei propri rifiuti in modo non legale.

Uno degli ultimi episodi risale ad alcuni giorni fa e ha come epicentro Pegognaga. Qui, in strada Chiaviche, infatti, qualcuno aveva deciso di abbandonare diversi, grandi sacchi neri colmi di rifiuti domestici di ogni tipo. Una quantità di materiale davvero considerevole che qualche passante ha notato poco dopo, inviando immediatamente una segnalazione al Comune.

Non appena ricevuta la segnalazione, l’ente locale ha inviato sul posto la polizia locale che, da un breve esame dei sacchi abbandonati lungo la strada, che si trova in campagna, ha trovato diversi riferimenti che riconducono in modo diretto al responsabile dell’abbandono dei rifiuti.

Ora, per colui che ha ben pensato di smaltire i propri rifiuti nella campagna pegognaghese, sono in arrivo le sanzioni. Ma non è tutto. Oltre alle sanzioni emanate dal Comune, il responsabile sarà chiamato anche pagare le spese per il recupero e il successivo smaltimento del materiale. Una sorta di salasso che spetta a chi si libera dei propri rifiuti in maniera così “allegra”.