Violenza lungo la strada, il 26enne resta dentro

ALTO MANTOVANO Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato ieri l’arresto del 26enne che, nel tardo pomeriggio di giovedì, aveva tentato di violentare una donna che stava facendo una breve passeggiata a poca distanza da casa propria. Per lui il gip ha disposto la misura cautelare del carcere, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri di Guidizzolo, rintracciato nella propria abitazione a un paio di km di distanza dal luogo dove aveva assalito una donna di circa 60 anni tentando di avere un rapporto non consenziente con lei. La donna è stata salvata dall’ex marito che ha messo in fuga l’energumeno, alla fine arrestato per il reato di violenza sessuale.