Sbrisobar apre a Cerese di Borgo Virgilio: un luogo di grande importanza sociale oltre che economica

BORGO VIRGILIO – Uno spazio di una grande importanza, non solo economica quanto – se non soprattutto sociale – Inaugurato ieri a Cerese di Borgo Virgilio “Sbrisobar tutti per tutti”. Un’opportunità di lavoro per ragazzi autistici, ma anche un messaggio alla comunità: profit e sociale insieme per fare rivoluzione. É una rivoluzione dolce che parla di diritti delle persone, di sostenibilità sociale e responsabilità e cura nei confronti delle comunità. Lo fanno insieme SbrisolAut e Associazione Genitori per l’autismo con l’aiuto di Sapori di Libertà e del Comune di Borgo Virgilio, oltre che l’aiuto di tutti i genitori e i cittadini che in questi mesi prima dell’avvio hanno contribuito all’apertura del bar/pasticceria. A conferma dell’importanza di questa inaugurazione per il territorio di Borgo Virgilio ma non solo, la presenza del sindaco Francesco Aporti che ha tagliato personalmente il nastro e voluto dare anche la vicinanza della sua amministrazione e di tutta la comunità borgovirgiliana a questa attività

Come hanno detto i responsabili di questa importante iniziativa, «per fare rivoluzione bisogna cambiare le prospettive e oggi (ieri ndr) un piccolo passo è stato fatto». Il locale si trova in via Cisa 93/G a Cerese.