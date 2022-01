Scoperto in un garage di Medole un allevamento abusivo di pappagalli

MEDOLE – Quello che, sabato scorso, si sono trovati davanti agli occhi i militari dei Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Mantova in un box auto di Medole ha davvero dell’incredibile. Nel pieno centro della cittadina del nord mantovano, i militari hanno rinvenuto in un box auto condominiale un vero e proprio allevamento di pappagalli originari dell’Africa sub-equatoriale e tutti protetti dalla normativa internazionale della CITES. Gli animali, stipati in gabbiette in batteria, erano tenuti in un locale senza finestre, senza areazione forzata e senza riscaldamento, condizioni che, date le rigide temperature che in questo inverno stanno colpendo ripetutamente la zona, di sicuro hanno inciso significativamente sul loro benessere. I veterinari ATS hanno quindi provveduto a prescrivere interventi urgenti e indifferibili essenziali per poter garantire la salute dei poveri animali presenti e sono in corso indagini atte a valutare i titoli autorizzativi dell’allevamento posto in essere. Sono tutt’ora in corso di reperimento, considerata la natura esotica degli animali rinvenuti, strutture idonee a poterli accoglierli in maniera definitiva. Questo determina che, a seguito della riproduzione di queste specie, si vada ad alimentare un mercato nero di animali esotici privi di certificazione e che eludono completamente i controlli veterinari previsti dalla legge a tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi.

MEDOLE, CARABINIERI FORESTALI DEL N.I.P.A.A.F. DI MANTOVA SCOPRONO ALLEVAMENTO ABUSIVO DI PAPPAGALLI IN UN BOX AUTO.