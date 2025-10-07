Ai domiciliari al bar: 29enne arrestato per evasione

MARCARIA Si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso dei reati contro la persona e per aver reati attinenti le sostanze stupefacenti. Doveva rimanere all’interno della sua abitazione ma questa mattina i Carabinieri della Stazione di Marcaria, durante un normale controllo, lo hanno notato che stava entrando in un bar del paese.

Sono scattate così le manette ai polsi a carico di un marocchino 29enne residente a Marcaria, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di evasione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito per direttissima. Nella mattinata odierna l’arrestato è comparso davanti il Giudice monocratico del Tribunale di Mantova che, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, ha disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari.