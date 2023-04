Scuole, strade e centro storico: Suzzara pronta a cambiare volto

SUZZARA L’amministrazione comunale di Suzzara, guidata dal sindaco Ivan Ongari ha adottato con delibera di giunta, il programma triennale dei lavori pubblici da condurre nei prossimi tre anni. A tal riguardo, gli interventi inseriti nel piano e suddivisi nelle tre annualità raggiungono nel 2023 la cifra di circa 30milioni e 696mila euro, nel 2024 un importo pari a 1 milione e 260mila euro e infine nel 2025 un esborso di 1 milione e 586mila euro. Per quanto riguarda l’annualità in corso, diverse e numerose sono le opere già rese note dall’amministrazione comunale e appunto inserite nella programmazione. Tra di esse vi si trovano i lavori di realizzazione del nuovo polo dell’infanzia, finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un quadro economico pari a oltre 9 milioni di euro. In egual maniera è in programma l’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale San Colombano che collegherà la frazione di Riva al capoluogo, per un esborso di 1 milione e 400mila euro. Sono previsti nel seguente anno anche i lavori di recupero e miglioramento sismico di teatro Guido che raggiungeranno la cifra di oltre 6 milioni di euro. Richiederà invece un esborso di 9 milioni e 720mila euro l’intervento di ripristino di villa Grassetti gravemente danneggiata durante il sisma del 2012. Segue sempre all’interno del piano di interventi del 2023 l’efficientamento della scuola materna Aporti finanziato sempre con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza; a questo proposito l’opera ammonta a 130mila euro. Previsti anche diversi interventi straordinari volti alla riqualificazione delle strade comunali per un importo pari a 440mila euro. Ugualmente è in programma il recupero del cavalcaferrovia di viale Lenin per un esborso di 530mila euro. Dovrebbero avere luogo nel corso di questo anno anche gli interventi di eliminazione nel capoluogo su strade, marciapiedi e ciclopedonali per la cifra di 200mila euro, delle barriere architettoniche. Richiederanno un esborso simile anche i lavori di riqualificazione del parco Gina Bianchi. Chiuderà invece gli interventi del 2023 la manutenzione della facciata del palazzo municipale di piazza Castello per 195mila euro. I lavori in programma nel seguente anno proseguiranno come detto nel 2024 e nel 2025 con ulteriori interventi: continuerà di fatto, l’opera di efficientamento della scuola materna Aporti e la manutenzione stradale che in questo secondo anno richiederà un esborso di 400mila euro. Attesa invece l’opera di riqualificazione del centro storico e degli spazi limitrofi per un importo complessivo pari a 730mila euro. Sono in programma nel 2025 invece i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Tabellano per un esborso di 1 milione e 186mila euro e la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Durante la seduta di giunta sono stati approvati gli studi di fattibilità dei lavori di efficientamento della scuola materna Aporti e della manutenzione delle strade.