Senza esito anche ieri le ricerche del 47enne scomparso a Sustinente

SUSTINENTE – Nessuna traccia, Volodymyr Kachmar sembra proprio essere stato inghiottito dal nulla: a una settimana esatta dalla scomparsa del 47enne di origine ucraina residente a Sustinente, si spengono sempre più le speranze – già flebili – di ritrovarlo. Anche ieri carabinieri e protezione civile hanno eseguito una accurata ricerca soprattutto nella zona dell’asta fluviale del Po e nelle aree golenali, per trovare qualche elemento utile ma non c’è stato alcun riscontro: resta ancora un mistero come un uomo possa allontanarsi in pieno giorno – come fece Volodymyr sabato scorso – e andare in giro nonostante una temporanea difficoltà a deambulare senza che nessuno si accorgesse di nulla. Anche le telecamere di contesto poste agli ingressi del paese non hanno dato esito. Moglie e figlio del 47enne si aggrappano alle residue speranze di ritrovarlo: la foto che mettiamo a corredo dell’articolo è un invito a tutti coloro che lo riconoscessero di allertare immediatamente la stazione dei carabinieri di Sustinente o il Comune.