Calcio Serie C – “Prevendita” boom: già 30mila biglietti prenotati per Juve NG-Mantova

MANTOVA C’è un’attesa davvero spasmodica, ben oltre le aspettative, per Juventus NG-Mantova. Basta un numero per testimoniarlo: 30mila. Tanti sono i tifosi che hanno già prenotato il loro posto all’Allianz Stadium di Torino per il match di domenica. Ora, va bene che l’evento è stato caricato a dovere dal club bianconero, con annunci istituzionali e pomposi comunicati stampa. Ma nessuno, forse neanche in casa Juve, si aspettava una partecipazione così massiccia da parte del pubblico. A favorirla è stata senza dubbio la lunga sosta “mondiale” del campionato di Serie A, ma anche l’azzeccata scelta dell’ingresso gratuito allo Stadium. Figc e Lega Pro ci hanno messo del loro, organizzando al mattino (ore 10) una tavola rotonda sulle seconde squadre in Serie C con presenze illustrissime: dal presidente federale Gabriele Gravina a quello della Lega Pro Francesco Ghirelli, dal numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini al patron della Juve Andrea Agnelli. È probabile che anche loro saranno sugli spalti dell’Allianz per gustarsi la partita, così com’è probabile che tra gli spettatori illustri ci sia lo stesso allenatore bianconero Massimiliano Allegri.

Insomma, la domenica che il Mantova si appresta a vivere (da invitato di lusso) ha assunto ormai i crismi del grande evento. Al quale anche i tifosi biancorossi vogliono prendere attivamente parte. Al momento si stima che saranno quasi 500, anche questo un numero-monstre, considerando le medie delle trasferte precedenti e la lunga distanza dal capoluogo piemontese. A tal proposito, il Centro di coordinamento comunica che i posti per il secondo pullman sono quasi esauriti. Gli ultras, invece, si metteranno in viaggio con mezzi privati. Ricordiamo che i biglietti sono prenotabili sul sito www.tickets.juventus.com, ma si potranno ritirare anche domenica allo stadio.