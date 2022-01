Servizio civile a Gonzaga: cercansi volontari alla biblioteca

GONZAGA – Nell’ambito del bando di Servizio Civile Universale, il Comune di Gonzaga seleziona due volontari per svolgere il servizio presso la Biblioteca comunale “F. Messora”. Il Servizio dà diritto a un rimborso pari a 444,30 euro mensili, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali, per 12 mesi.

Possono partecipare alla selezione ragazze e ragazzi che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, siano cittadini italiani, dell’Unione Europea o non comunitari ma regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande vanno presentate entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022. Per informazioni: Informagiovani Gonzaga tel. 0376 588290, cell. e whatsapp 344 0795215, email informagiovani.gonzaga@gmail.com.