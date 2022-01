Continua nel Mantovano il lento calo dei contagi

MANTOVA – Prosegue il lento calo dei casi di Covid giornalieri nel Mantovano. Dopo il picco toccato a inizio settimana, quando sono stati sfiorati i 2mila casi in 24 ore, ieri nella nostra provincia sono stati registrati 1204 nuovi casi positivi. Come indicano gli stessi grafici dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana, la media mobile si 7 giorni di casi in quarantena per la nostra provincia è scesa intorno ai 1310 casi dopo avere superato nei giorni scorsi i 1400. Continua invece a salire la percentuale di tamponi positivi sempre rispetto alla media mobile su 7 giorni. Attualmente Mantova è oltre il 4% di positività, mentre Cremona, l’altra provincia che fa parte di Ats Val Padana, tocca il tetto del 5% di casi positivi. In discesa anche l’incidenza sulle fasce d’età più colpite dalla variante Omicron, quella di 12-24 anni e 25-44, con la prima scesa alla media mobile di 500 casi ogni 100mila abitanti e la seconda intorno a 440. Torna però a salire l’incidenza della fascia d’età 0-11 anni, che ieri ha toccato quota 400.