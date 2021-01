Si abbassa a 70 chilometri orari il limite sull’Alto Polesana, troppi incidenti causati da una scarsa visibilità

RONCOFERRARO – Limite massimo di velocità a 70 chilometri all’ora lungo la S.P. ex S.S. n. 482 “Alto Polesana”, nel tratto che si estende dalla fine del centro abitato di Barbasso al Km 11+252, nel territorio del Comune di Roncoferraro. Lo istituisce un’ordinanza permanente della Provincia di Mantova in vigore dalle ore 12 di Venerdì 22 Gennaio 2021. Il tracciato della strada è caratterizzato infatti da curve di ridotta visibilità e dalla presenza di un tratto con andamento longitudinale convesso sulla cui sommità insiste il ponte sul Canal Bianco; in particolare dal Km 10+540 al Km 10+800 vi è una curva sinistrorsa, in prossimità della quale sono accaduti diversi incidenti dovuti alla eccessiva velocità con la quale viene percorsa. Inoltre sul tratto stradale, si innestano lateralmente diversi accessi privati, le vie comunali del Pastori, Valle dei Signori, via Trento, via Cavallotti, via Abele Merli, via Garolda, via Giuli oltre alle strade alzate dei Canal Bianco in prossimità delle quali la velocità dei veicoli che transitano sulla Sp , ex S.S. n.482 “Alto Polesan” è spesso troppo elevata per garantire manovre sicure di immissione su quest’ultima dalle strade laterali. Da qui la decisione di abbassare il limite massimo di velocità per garantire una maggiore sicurezza.