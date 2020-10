Si è costituito il Lions Club Chiese Colli Storici

MANTOVA Alla presenza del governatore distrettuale Federico Cipolla e dei venti soci fondatori, si è svolta lo scorso 25 ottobre a Castelgoffredo la cerimonia di costituzione del Lions Club Chiese Colli Storici. Un nuovo sodalizio si aggiunge dunque alla famiglia del Lions Clubs International nella provincia di Mantova, che può contare adesso su undici club. Con una cerimonia ristretta e blindata per rispettare ordinanze e raccomandazioni, alla presenza del presidente del club “padrino” (Lions Club Desenzano Lago) Ezio Zanola, sono state apposte le firme sulla Charter, il documento ufficiale che sancisce la nascita di un club Lions. E’ un bel segnale per il movimento lionistico, che vede crescere i club nonostante il periodo socialmente ed economicamente cupo, e i tanti ostacoli trovati sul percorso dal nuovo gruppo di lavoro.

In accordo con il motto dei Lions “We serve” (Noi serviamo), il Chiese Colli Storici del neopresidente Elio Martinelli si metterà a disposizione della comunità prestando attività di servizio nei territori dell’alto mantovano compresi tra il Chiese e le colline a sud del Garda: luoghi storicamente conosciuti per le battaglie della seconda Guerra d’Indipendenza dove, grazie a Henry Dunant, non a caso è nata l’idea della Croce Rossa.