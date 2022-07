Addio Viadana, i Warriors giocheranno a Sabbioneta

Sabbioneta I Macron Warriors sostituiscono Viadana con Sabbioneta. Le partite “casalinghe” del prossimo campionato di powerchair hockey e powerchair football saranno disputate al Palasport di Sabbioneta, che la squadra rossoblu aveva già utilizzato per allenarsi negli ultimi mesi dell’anno scorso. Un ritorno particolarmente gradito nella cittadina gonzaghesca, che ha aperto le porte con entusiasmo al gruppo presieduto da Fabio Merlino. Una scelta, quella della squadra, arrivata dopo le varie diatribe avute con il Comune di Viadana circa l’agibilità del nuovo Palasport: il dubbio era se potesse essere utilizzato o meno con le carrozzine. Problematiche che sembravano essere poi state risolte, così come la diatriba con il Comune salvo poi il recente colpo di scena del trasferimento a Sabbioneta.

«L’unione d’intenti e la condivisione di progetti a noi molto cari che abbiamo trattato insieme al sindaco Marco Pasquali, che porterà a sviluppare diversi progetti – ha spiegato Merlino – è stato il trampolino di lancio per questa partnership. Rappresentare una città storica e dall’importante valore culturale per noi è motivo di grande entusiasmo e orgoglio. Portare inoltre nel nostro nome una città patrimonio dell’Unesco è un importante valore aggiunto al nostro progetto. Ringrazio il sindaco di Sabbioneta e il vice Franco Alessandria per la loro disponibilità, ma ancor di più per aver condiviso i nostri valori e creduto nel nostro progetto, dando il “naming” alle nostre squadre. Da oggi Sabbioneta avrà due squadre in serie A1».

Troppi i tentennamenti e i dubbi rimasti in sospeso con Viadana; e allora si volta pagina, tanto più che la nuova stagione sportiva è alle porte e occorrono delle certezze. «Lavorare per l’inclusività – ha commentato dal canto suo Pasquali – è sicuramente un’attività che compete ad un’amministrazione comunale; il rinnovato rapporto con Fabio Merlino e la società va in questa direzione. In questo modo il nome di Sabbioneta girerà per tutta l’Italia, accrescendo la conoscenza del nostro territorio e la consapevolezza di quanto il nostro patrimonio Unesco sia patrimonio di tutti. É l’inizio di un percorso nuovo, per il quale ringrazio il presidente Merlino e il vicesindaco Alessandria. Il progetto dei Macron Warriors va ben oltre l’attività sportiva e per questo abbiamo abbracciato con favore il ritorno di questa realtà a Sabbioneta».