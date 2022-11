SUZZARA – Ha accostato l’auto perchè ha sentito di non stare bene e pochi istati dopo ha preso i sensi, la macchina è scivolata nel fosso. E’ deceduto cosi Diego Cabrini, 72 anni di Pegognaga L’incidente è accaduto la notte scorsa poco prima dell’una sulla Sp50 che da Motteggiana va verso Suzzara, quasi all’altezza della rotonda dell’Iveco. Alcuni passanti hanno quindi allertato i soccorsi ma per l’anziano non c’è stato più nulla da fare. Sul posto i Carabinieri di Gonzaga per i rilievi.