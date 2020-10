Sorpresa a Canneto: scorie d’altoforno dal sottosuolo

CANNETO – Scorie d’altoforno nel sottosuolo di via Vespucci: il materiale è stato trovato durante i lavori di riasfaltatura, che così sono stati interrotti per diverse settimane. Ora lo scorie sono state rimosse e i lavori stanno riprendendo.

«L’intervento – spiegano dal Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia – ha subito negli scorsi mesi alcuni e ulteriori ritardi, dovuti al rinvenimento di scorie da altoforno depositate nel sottosuolo del vecchio sedime stradale. Dopo una serie di analisi dettate dalla normativa, si è accertata la necessità di rimozione delle stesse, pur quest’ultime non rappresentando un pericolo grave per l’ambiente. È ora iniziata la parte conclusiva dei lavori che permetterà a breve di riaprire la viabilità in quel tratto di strada».

I lavori rientrano in un progetto generale che riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria di via Crispi e via Vespucci, per una spesa complessiva di 420mila euro, finanziata per 260mila euro a carico del Comune con fondi propri derivanti dall’avanzo di amministrazione, relativamente ai lavori di riqualifica della viabilità e dei pozzetti e caditoie. La restante somma di 160mila euro è invece a carico di Sicam per il rifacimento della rete fognaria e dell’acquedotto.

L’intervento prevede il rifacimento del manto di usura del viale, che si trova in uno stato di particolare deterioramento a causa dell’intenso traffico veicolare e necessita di un lavoro di risanamento generale per riportarlo in una situazione di percorribilità in assoluta sicurezza. Sono previsti interventi sulla messa in quota dei chiusini esistenti nei tratti interessati dalle asfaltature e al termine dei lavori è programmato il rifacimento della segnaletica orizzontale. Sicam si occuperà anche delle verifica delle condizioni e della portata della rete fognaria della via, compresa la verifica dell’acquedotto, della progettazione e della realizzazione delle nuove condotte che ormai sono vetuste.