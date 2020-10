Palazzo Forti sempre più tecnologico: ecco le opere

SABBIONETA – Nuova vita per Palazzo Forti di Sabbioneta: presto l’aula magna e la Sala Rosa saranno dotate di strumenti fissi di diffusione audio e video che permetteranno di videoregistrare i vari eventi che saranno ospitati dalla struttura. L’intervento, finanziato da un bando del Gal Oglio Po costerà circa 30mila euro.

«Un lavoro che andrà a servizio della memoria sabbionetana e delle scuole del nostro Comune che, grazie all’implementazione degli strumenti multimediali (tablet), potrà consultare questi e i tanti altri contenuti culturali che in Palazzo Forti trovano casa, grazie alle associazioni locali e grazie a questo intervento atteso da tanti anni», queste le parole del sindaco Marco Pasquali nell’annunciare i lavori predisposti per Palazzo Forti.

Implementazione della struttura che, come spiegato dal primo cittadino, permetterà un maggiore e diverso uso della Sala Rosa e dell’aula magna che saranno, appunto, dotate di strumenti fissi di diffusione audio e video e sarà possibile videoregistrare: strumenti che permetteranno di mantenere un archivio storico delle iniziative lì ospitate e di mettere a disposizione nuovi spazi per la cittadinanza e la scuola ed iniziative anche ad essa rivolte.