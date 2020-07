Sospiro di sollievo al Grest. Tutti negativi i tamponi eseguiti

CASTEL GOFFREDO Sono tutti negativi i tamponi eseguiti nel corso degli ultimi giorni dopo che la scorsa settimana era risultato positivo al tampone uno degli animatori. Animatore al quale il tampone era stato eseguito in ospedale poco prima di sottoporsi ad un semplice intervento. Il giovane, completamente asintomatico, era però risultato positivo. A darne conferma era stato anche il parroco durante la messa di domenica scorsa.

In ogni caso, dopo il risultato del tampone sull’animatore, erano stati sottoposti al tampone anche i partecipanti al Cred. Non tutti però, ma solamente coloro che fanno parte del gruppo con cui ha a che fare l’animatore – la parrocchia, proprio in ossequio alle norme anticontagio, ha diviso i partecipanti in tanti gruppetti.

Ecco che dunque, a tamponi fatti, il risultato è arrivato ed è negativo per tutti. Scrive la parrocchia sulla propria pagina facebook: “Ats della Val Padana ci ha comunicato che i tamponi eseguiti sulle persone appartenenti al gruppo dell’#HouseGrest in cui prestava servizio l’animatore risultato positivo al Coronavirus hanno avuto esito negativo. È l’occasione per precisare che all’House Grest non si è verificato alcun focolaio, diversamente da quanto pretendevano alcune chiacchiere messe in circolazione da giorni da parte di persone non informate. Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle linee guida ed operative vigenti, in particolare eseguendo il triage in ingresso, osservando l’obbligo di indossare la mascherina (nei casi previsti), ricorrendo a routine frequenti di igienizzazione delle mani, evitando l’interazione dei diversi gruppi (che, peraltro, rimangono stabili nei componenti) e provvedendo alla pulizia e all’igienizzazione frequente di ambienti, materiali e superfici”.

Durante la messa di domenica scorsa il parroco, alla fine della funzione, era intervenuto proprio per chiarire la vicenda dopo che in paese erano circolate diverse voci riguardanti l’accaduto. (gb)