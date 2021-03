Spazzamento strade, in arrivo due nuovi mezzi

SABBIONETA – Sabbioneta Gli operatori ecologici che svolgono il servizio di spazzamento manuale delle strade e delle piazze in centro storico e nelle frazioni avranno a disposizione due nuovi carrelli portabidoni, che andranno a sostituire quelli obsoleti attualmente in uso. Il Comune ha deciso di provvedere alla loro sostituzione, acquistando i nuovi supporti da una ditta specializzata di Milano. In questo modo gli addetti, oltre ad avere a disposizione un mezzo più idoneo, avranno un aspetto più moderno e al passo coi tempi.