Sporcizia nel locale: i carabinieri chiudono una pizzeria a Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, nel corso di mirati controlli finalizzati al rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare, hanno eseguito congiuntamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona un accesso ispettivo presso un esercizio pubblico del tipo “ristorante pizzeria” sito in Porto Mantovano. L’attività ispettiva permetteva di accertare gravissime criticità igienico-sanitarie. Tutti i locali, infatti, si presentavano in condizioni igienico-sanitarie e strutturali inidonee per la prosecuzione dell’attività di ristorazione. In particolare, le zone bar, cucina, pizzeria e lavaggio stoviglie presentavano evidenti tracce di sporcizia ed unto depositati sulle attrezzature e sul pavimento ove giacevano resti di preparazioni alimentari mentre alle pareti erano evidenti numerose ragnatele. Anche la cappa di aspirazione risultava in pessime condizioni igieniche. Alcuni locali, inoltre, erano adibiti, senza cambio d’uso, a deposito immondizie e materiale vario. Per tali motivi, a carico del legale rappresentante, venivano elevate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 3000con la prescrizione di adeguamento. In attesa del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie necessarie, l’attività è stata sospesa.