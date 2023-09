Strade più sicure a Castel Goffredo: in arrivo lavori per 180mila euro

CASTEL GOFFREDO – Avranno inizio a breve e più precisamente entro la fine di ottobre i lavori di realizzazione di un passaggio pedonale, illuminato, in grado di collegare il percorso ciclabile situato lungo strada Sant’Apollonio, che conduce alla casa di riposo e all’oratorio di Castel Goffredo: i lavori, a tal riguardo, che raggiungono un esborso complessivo di 20mila euro saranno finanziati con risorse ministeriali. Ugualmente a ciò, sempre entro il mese di ottobre, l’amministrazione comunale conta di avviare un intervento di riqualificazione dell’importo complessivo di 160mila euro, da condursi lungo i quattro percorsi stradali più ammalorati, presenti sul territorio di Castel Goffredo. A questo proposito durante il consiglio comunale in programma per venerdì, l’amministrazione provvederà alla formalizzazione dell’intervento con l’approvazione della variazione di bilancio. Questo secondo intervento sarà invece finanziato con fondi comunali. In particolar modo l’introduzione di un attraversamento illuminato, nel tratto ciclopedonale in questione, separato da via Poma, permetterà ai ragazzi che si dirigono in oratorio, ai parenti e alle famiglie degli ospiti della casa di riposo o agli utenti del servizio diurno, di transitare in sicurezza lungo la strada. «La realizzazione di questo attraversamento pedonale – afferma il vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici del Comune di Castel Goffredo, Davide Ploia – ci garantisce il passaggio in sicurezza dei soggetti che a piedi o con la propria bicicletta si dirigeranno verso la casa di riposo o verso l’oratorio in strada Sant’Apollonio, luogo dove vengono spesso organizzate feste, non solo in estate ma anche in altri periodi dell’anno. Saranno realizzati oltre all’attraversamento, – continua il vicesindaco – l’illuminazione, la cartellonistica e tutti gli elementi volti a rendere sicuro il passaggio». A breve pertanto, avranno inizio i lavori di realizzazione sia dell’attraversamento pedonale, sia, una volta approvata la variazione di bilancio, anche quelli che interessano la riqualificazione di ben quattro percorsi stradali.