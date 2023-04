Mtb – Successo a Cavriana per il “Vela Sistemi”. Protagonisti quasi 200 Giovanissimi

Cavriana Quasi 200 sono stati gli atleti che ieri hanno dato spettacolo sul tracciato del Trofeo Vela Sistemi, competizione di ciclismo per la specialità Mtb riservata ai Giovanissimi e organizzata dal Gc Cavrianese.

Debutto stagionale col botto in terra mantovana, per quel che concerne la categoria dei baby. Vale la pena sottolineare che questi atleti, con le loro entusiasmanti prestazioni, hanno sancito anche il successo pieno del primo atto del circuito Junior Cup Mtb Avis, che conta in tutto sei tappe per questo 2023.

Tra i protagonisti della manifestazione di Cavriana, vi sono stati anche i portacolori dei team mantovani quali lo Sporteven, il Mincio Chiese, l’Mtb Novagli, l’Mtb Santa Maria e il Chero Group Team Sfrenati. Bravi tutti i giovanissimi di casa nostra che hanno dato battaglia su un circuito molto tecnico. A seguire ogni momento della kermesse vi erano tra gli altri il vice presidente del Comitato provinciale Fci, Lido Baracca, e il consigliere provinciale responsabile del settore fuoristrada, Luca Penitenti al quale è stato affidato il compito di coordinare le varie tappe del circuito. Andando sul versante dei risultati, ad esultare per la vittoria sono stati: Angelica Boldi nella G1, Linda Buttani nella G3, Alessio Azzolini nella G4 ed Eleonora Flaviani nella G6. Per quel che riguarda la piazza d’onore l’hanno conquistata Martina Flaviani nella G1 ed Elisa Traldi nella G6.

Restando sul podio, ma occupando il terzo gradino, sono saliti Leonardo Canani nella G2 ed Emma Traldi nella G6.

Oltre a questi risultati sono poi da ricordare i piazzamenti collezionati sempre dai baby mantovani nella top ten, partendo dal 4° posto che è andato a Francesco Favalli nella G2, Giulio Zunica e Vittoria Bondi nella G5 e Anna Venditto nella G6. Il 5° invece è andato a Martina Messedaglia nella G2, Clara Malinverno nella G5 e Beatrice Costa e Matteo Raisi nella G6. Sesto posto per Leonardo Guerzoni nella G1 e Allegra Lorito nella G6; infine il 7° lo hanno ottenuto Amedeo Baldi Cotti nella G5 e Thomas Bocchi nella G6.

Paolo Biondo