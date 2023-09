“Fanno fede i fatti”, il sindaco di Medole risponde alla minoranza

MEDOLE – «Non voglio parlare di ciò che ho letto e sentito sul mio conto e come sempre, insieme alla mia giunta, andiamo avanti con la nostra linea di voler rispondere solo con i fatti, con le cose concrete a chi racconta bugie ed inesattezze». Questa la replica del sindaco di Medole Mauro Morandi ancora nel bel mezzo del vortice delle proteste per i lavori in corso, soprattutto nel centro storico del paese, e che hanno montato una mobilitazione da parte dell’opposizione e di chi è contrario ai cantieri, con tanto di gazebo e sit-in con appuntamento settimanale. «Siamo solo all’inizio di una serie di progetti – prosegue il primo cittadino – che vedranno la luce prossimamente e che spiegheremo in un’assemblea pubblica che si terrà entro fine ottobre, nella quale sarà illustrato anche l’avanzamento dei lavori in corso con tanto di dettagli tecnici ed architettonici. Siamo abituati solo alla verità dei fatti e non alle chiacchiere al vento. Stiamo operando nel modo giusto ed è sotto gli occhi di tutti». Poi, mettendo da parte le polemiche, ci tiene a presentare le prossime iniziative in programma nel comune morenico: «Nel fine settimana al via la tradizionale Fiera di Ottobre con attrazioni per grandi e piccini, luna park, esposizione d’auto d’epoca, stand gastronomici e mercatini dell’artigianato presso gli impianti sportivi, ed aperitivi e visite guidate a Palazzo Ceni. Ed ancora – continua il sindaco del comune morenico – venerdì avremo anche la presentazione dei libro ‘Piccoli segreti mantovani’ del giornalista e conduttore televisivo Fabrizio Binacchi”. Il volume, edito da Oligo, ha come protagonista la città di Mantova, raccontata tra ricordi e aneddoti, tra i pellegrinaggi alle Grazie ed i politici in piazza delle Erbe, tra le golene del Po e le sale di Palazzo Ducale, da una storica “penna” locale. E tornando a Medole: «Continua l’impegno dell’amministrazione per ridare un volto nuovo a strade e piazze cittadine. Siamo concentrati sulle cose da fare», conclude Mauro Morandi.