Volley B maschile – E’Più Viadana, parla Rossi: “Sponsor essenziali per affrontare bene la stagione”

VIADANA Conclusa da tempo la campagna acquisti, in casa E’Più Viadana si fanno i conti col budget a disposizione. Ne abbiamo parlato col presidente Valeriano Rossi: «La Padania È Più – dice – , che sponsorizza anche il Casalmaggiore impegnato nell’A1 femminile, ha confermato la propria disponibilità. Ma il discorso va ampliato fino a coinvolgere gli altri sponsor che fino allo scorso anno ci hanno sostenuti: alcuni di questi hanno ridotto il compenso, altri si sono ritirati. Significa che dobbiamo cercare di “tamponare” queste perdite. Speriamo di riuscirci perchè è essenziale per affrontare in tranquillità la prossima stagione».

Il roster affidato ai confermati Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi è pronto per la nuova avventura in Serie B: «La squadra – prosegue Rossi – sulla carta è ben attrezzata. Le partenze sono state compensate da ottimi innesti, penso che abbiamo le carte in regola per ben figurare. Poi è chiaro che non si vince sulla carta. Una squadra va valutata sul campo. Comunque sono fiducioso e convinto che possa far bene. L’unica incognita potrebbe essere il secondo palleggiatore Civa, che è ritornato a Viadana dopo qualche anno. Non è più giovanissimo, però ha tanto entusiasmo e tanta voglia di far bene. L’ho visto molto motivato».

Il presidente è dispiaciuto per l’abbandono di Riccardo Chiesa, bandiera del team rivierasco, che ha cercato invano di far restare come dirigente.

Chiudiamo con qualche notizia di mercato. L’ex Daniel Codeluppi, ruolo martello, nell’ultima stagione alla Laurini Busseto (che ha ceduto il titolo di B1 al Parma) allenata dal papà (ed ex Viadana) Andrea, è andato alla Cappu Casalpusterlengo. In B1 femminile il martello asolano Sara Frigerio, conclusa l’esperienza a Medole, ritorna all’Ostiano.