Incidente di strada Schiappa, la figlia della vittima: mettete un semaforo in quell’incrocio

SAN BENEDETTO PO Convincere la Provincia di Mantova ad installare un semaforo all’incrocio tra strada Schiappa e strada Pigozza/Foriere: questo l’obiettivo della raccolta firme partita ieri a San Benedetto. La particolarità di questa raccolta firme sta nel fatto di essere stata avviata da Cristina Cagliari, figlia della 78enne Ave Minelli, ultima persona a essere rimasta vittima di quello che è diventato un incrocio maledetto.

Il via all’iniziativa è stato affidato da Cristina Cagliari alle pagine di Facebook dove, oltre a ricordare la mamma, ha ribadito la necessità di intervenire su un punto che è stato teatro in passato di molti incidenti, in alcuni casi tragici come quello accaduto alla signora Ave lo scorso 17 marzo. A fine febbraio, nel medesimo punto, lo schianto tra due auto aveva avuto come conseguenza il grave ferimento di una 58enne mentre nella serata di Pasqua dello scorso anno, lo stesso incrocio si rivelava fatale per un 45enne di Dosolo. Cristina Cagliari ha già fatto partire la raccolta firme mentre, nel frattempo, il Comune di San Benedetto ha in programma – il prossimo 4 aprile – un incontro con la Provincia affinché venga messa in campo una progettualità utile a risolvere una volta per tutte la situazione. Ricordiamo, tanto per dare un quadro completo della situazione, che l’incontro è necessario poiché strada Schiappa è strada provinciale mentre strada Pigozza e strada Foriere sono strade comunali.

Il sindaco Roberto Lasagna, nei giorni immediatamente successivi al tremendo incidente che si è portato via Ave Minelli, aveva avanzato una prima ipotesi di rallentatori di velocità o di autovelox; ma, evidentemente, la soluzione del semaforo sembra, anche se la più onerosa, quella che potrebbe definitivamente mettere la parola fine a una sequenza tragica che inizia da molto lontano. In ogni caso, aveva ribadito il primo cittadino, la riunione del 4 aprile, deve necessariamente concludersi con una decisione definitiva e risolutiva.