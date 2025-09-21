Stroncata da malore in casa: 62enne trovata senza vita dopo almeno 24 ore

CURTATONE Una donna di 62 anni che abitava da sola è stata trovata sena vita ieri sera nella sua casa di Montanara. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini preoccupati perché non la vedevano e non rispondeva né al telefono che al campanello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Quando i soccorritori sono riusciti ad entrare hanno trovato la 62enne deceduta da almeno 24 ore. La causa un malore fatale. Non sono stati trovati segni di effrazione né elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone.