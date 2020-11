Successo per il corso on line di restauro di moto Ducati

MOGLIA Enea Entati classe 1945, ha coltivato la passione per le moto fin da ragazzino, nel 1958, quando a 13 anni andava a bottega come garzone da Bondanello a Mantova, da un cugino che aveva una concessionaria Ducati e riparava motociclette. Fu, come racconta in una intervista per Youtube, una passione a prima vista, un vero colpo di fulmine. Nel 1967 apre la sua prima officina di riparazione motociclette a Bondanello ed ora che, in tutti questi anni ha realizzato nella sua ex officina, un vero museo con i cimeli della famosa azienda bolognese, si emoziona ancora come allora a salire su di una di queste moto, che fecero la gioia dei ragazzi d’allora.

Qualche anno fa fu chiamato a Bologna a tenere corsi di restauro di vecchie moto Ducati, corsi che hanno avuto sempre un notevole riscontro con moltissimi meccanici iscritti. Anche quest’anno, erano previsti alcuni corsi specifici di restauro che però i problemi relativi alla crisi sanitaria avevano interrotto. Ma i dirigenti della Ducati, viste le notevoli richieste, hanno deciso di sopperire al problema realizzando i corsi on line, direttamente dal museo-officina di Bondanello. Il corso durato per tre fine settimane, ha visto la partecipazione online di molti meccanici o appassionati di moto collegati da tutta Italia. La serie di corsi è stata realizzata grazie alla collaborazione, per le varie specifiche competenze assieme a Gianfranco Zappoli e Giuliano Golinelli, ex meccanici ora in pensione che lavoravano alla Ducati di Bologna; Federico Garbin responsabile di una nota casa editrice che si occupa di pubblicazioni relative alla moto storiche, e Giorgio Meschieri, esperto di verniciature, e lo stesso Entati come coordinatore di tutte le varie fasi di lezione di restauro. Alla seduta finale del corso, ha partecipato anche il sindaco di Moglia Simona Maretti, che ha salutato tutti gli esperti presenti a Moglia nel museo Ducati di Enea Entati e tutte le persone collegate via web, con la promessa che, una volta finita la pandemia, saranno tutti invitati a Bondanello, per un corso ed un incontro sulla storia della moto e soprattutto della moto Ducati.